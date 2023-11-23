Ученые объяснили, как морские черви научились «отбрасывать хвост» с мозгом и глазами для размножения

Многие виды низших животных развили уникальные и удивительные способы размножения. Фрагментация и последующая регенерация встречаются у плоских червей, при которой особь делится на несколько частей, регенирирующих и образующих новые организмы.
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