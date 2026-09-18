Троих польских парламентариев внесли в базу «Миротворца»

Три польских парламентария попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Из данных ресурса следует, что речь идёт о депутате от партии «Конфедерация польской короны» Романе Фрице, члене оппозиционной партии «Право и справедливость» Михале Москале и независимом депутате Януше Ковальском.
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