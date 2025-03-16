Половина российских банков частично готова к запуску цифрового рубля

Согласно исследованию компаний «Флант» и «Диасофт», 57% участников финансового рынка считают, что внедрение цифрового рубля потребует масштабной модернизации банковских систем и технологической инфраструктуры.
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