«Макларен» стал единственным владельцем команды «Индикара» «Эрроу Макларен»

«Макларен» объявил о приобретении 100 процентов акций команды «Индикара». В 2019 году компания стала совладельцем коллектива «Шмидт-Петерсон Моторспортс», который был переименован в «Эрроу Макларен ШП» (позже «Эрроу Макларен»), а затем довела долю до 75 процентов.