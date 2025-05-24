Как отличить подлинные российские рубли? Советы от Роскачества

Игорь Поздняков из Роскачества объясняет, как отличить настоящие рубли от фальшивок. Он описывает защитные элементы на банкнотах, такие как водяные знаки и металлизированные нити, и делится важными деталями, чтобы распознать подлинность валюты.
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