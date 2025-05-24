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Как отличить подлинные российские рубли? Советы от Роскачества

Как отличить подлинные российские рубли? Советы от Роскачества

Игорь Поздняков из Роскачества объясняет, как отличить настоящие рубли от фальшивок. Он описывает защитные элементы на банкнотах, такие как водяные знаки и металлизированные нити, и делится важными деталями, чтобы распознать подлинность валюты.

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