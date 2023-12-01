Впервые с 2020 года продажи смартфонов в РФ стали рекордными, по данным МТС

В МТС сообщили, что продажи смартфонов в РФ стали рекордными впервые с 2020 года С января по ноябрь 2023 года в России было продано 27 млн устройств, рассказали в компании Российский рынок смартфонов показал рекордный результат продаж в штуках впервые с 2020 года, о чем сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.