«Призвать в добровольном порядке» 80 лет назад, в мае 1944 года, по решению Государственного комитета обороны был проведен последний за время Великой Отечественной войны призыв в армию женщин, которые назывались добровольцами, хотя каждому региону, как и прежде, были определены планы по их мобилизации, четко показывающие масштабы нехватки призывников-мужчин для компенсации потерь на фронте; выбор такой формы отправки женского пополнения отнюдь не был случайным, ведь с самого начала войны к отобранным для призыва женщинам относились иначе, чем к самостоятельно «приставшим к частям и госпиталям», для которых нарком внутренних дел СССР Л.