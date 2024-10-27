Палестина поддержала инициативу РФ расширить «ближневосточный квартет»

Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани заявил, что палестинское руководство поддерживает предложение президента России Владимира Путина о расширении «ближневосточного квартета».
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