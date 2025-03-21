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  • Макс
    Земля ему стекловатой.Умер самый высоко...
  • Андрей Сердюк
    Умер гордиевский... Сам умер. ДОСАДНО. Ну хоть мучался?Умер самый высоко...
  • саша пупкин
    Привокзальный туалет?)))Названо следующее...

АвтоВАЗ опроверг проблемы с безопасностью в Lada Iskra и ответил на падение спроса на Lada Aura

АвтоВАЗ опроверг проблемы с безопасностью в Lada Iskra и ответил на падение спроса на Lada Aura

Заявления официальных представителей АвтоВАЗа по поводу падения спроса, сокращения выпуска Lada Aura и проблемами с подушками безопасности на Lada Iskra опубликовал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

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