ITF предупреждает игроков о том, когда у них будут брать кровь на допинг, а также завышает количество тестов (Daily Mail)

Газета Daily Mail выпустила расследование о работе антидопинговой программы в теннисе. По данным издания, ITF не просто предупреждала игроков о том, когда у них будут брать кровь для анализов на допинг, но и просила их выбирать удобное им время.
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