Председатели Совета Федерации и Совета Безопасности выразили свои соболезнования семье погибшего Артура Чилингарова

Председатели Совета Федерации и Совета Безопасности России выразили глубокие соболезнования родным и близким полярного исследователя, депутата Государственной Думы Артура Чилингарова, скончавшегося в возрасте 84 лет.
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