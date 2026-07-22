Состояние батареи в новых автомобилях теперь можно узнать через смартфон или бортовую систему: с 1 июля в Китае вступили в силу новые требования

Новый стандарт использует показатель SOCE1 июля 2026 года в Китае новые автомобили должны быть оснащены функцией, позволяющей потребителям отслеживать износ батареи с помощью бортовых систем, мобильных приложений и других средств.
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