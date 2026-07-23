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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Гавриков: «В «Рейнджерс» никто не говорил о перестройке в начале сезоне. Когда результаты стали хуже, начали говорить не о перестройке, а о «пересборке»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился мыслями о прошлом сезоне, по ходу которого клуб начал изменения в составе .

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