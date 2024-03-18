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Франция присоединилась к призыву Польши ограничить ввоз украинского зерна

Франция присоединилась к призыву Польши ограничить ввоз украинского зерна

Unsplash Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, что создает угрозу грядущим переговорам внутри Евросоюза по продлению режима свободной торговли блока с Киевом, сообщает газета Politico.

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