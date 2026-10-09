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Автоэксперт Пикуленко: автопром РФ может остаться со старыми платформами на 40 лет

Автоэксперт Пикуленко: автопром РФ может остаться со старыми платформами на 40 лет

Волжский автомобильный завод в Тольятти, 1979 год © Юрий Белозеров/ТАСС Современный российский автопром имеет те же недостатки, что и промышленность позднего СССР — зависимость от устаревших платформ и технологий, а также очищенное конкурентное поле, препятствующее развитию, рассказали «Газете.

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