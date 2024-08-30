Большая война впереди — Запад всё ставит на зеро

Российский политический обозреватель Дмитрий Конаныхин в своём Telegram-канале задаётся вопрос «Когда на самом деле началась Третья Мировая?» «Вы, конечно же, прекрасно знаете, что Вторая Мировая война началась вовсе не с удобной Западу «польской» истории 1 сентября 1939 года — в разных частях мира запылали «региональные» конфликты — Запад вылезал из Великой депрессии, Западу срочно нужен был кровавый кэш, вот и вложились в дедушку Адольфа.