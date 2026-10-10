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10 TV Shows To Watch If You Like Cobra Kai

10 TV Shows To Watch If You Like Cobra Kai

Finished Cobra Kai and looking for your next binge? These shows offer similar mixes of underdog stories, fights, sports drama, comedy, and unlikely mentors.

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