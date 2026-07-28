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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин о молодых судьях в РПЛ: «Их привели туда как необстрелянных юнцов. Когда в 24 года арбитр говорит, что он здесь главный – это странно. Опытные судьи чувствуют себя не в своей тарелке»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о появлении молодых судьей в РПЛ .  «Из восьми игр первого тура в четырех были дебютанты.

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