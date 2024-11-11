11.11.2024,Проехал на Красный сигнал светофора гос.Т678АР 180 Донецк, ул.Куйбышева195б , Беспредел,когда уже камеры поставят чтоб велась фиксация нарушителей Video: NO20241111-134720-000521F(0).
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11.11.2024,Проехал на Красный сигнал светофора гос.Т678АР 180 Донецк, ул.Куйбышева195б , Беспредел,когда уже камеры поставят чтоб велась фиксация нарушителей Video: NO20241111-134720-000521F(0).
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