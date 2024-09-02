Светлана Сачук: «Проект вышел за рамки обычной выставки»

До завершения работы выставки «Мой Петербург» (0+) остается всего лишь месяц. Об итогах работы экспозиции летом и о планах на будущее в беседе с «Петербургским дневником» рассказала руководитель проекта Светлана Сачук - Светлана, чем выставка «Мой Петербург» отличается от других подобных проектов? - После путешествия по необычной интерактивной выставке, погружающей в достижения Петербурга с момента основания и до наших дней, посетители попадают в зал «Атриум», где ежедневно проходят мероприятия – выступают представители городских комитетов, районов города, промышленных предприятий.