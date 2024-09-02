НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    "авторы"! Не делайте винегрет из новостей, позорище! При чём тут уэст и спасённая девочка?Врачи из Петербур...
  • Гарий Щерба
    ДОПРЫГАЛСА , ИДИОТ ,  ещё  всё  ВЕРИШЬ СКАЗКАМ  о Западной  ДЕРЬМОКРАТИИ ......??????????????????????????Французский адвок...
  • Николай Герасименко
    Минобороны и сделки с недвижимостью!!!? А что, у наших граждан есть недвижимость в финском Министерстве обороны 🤔?Минобороны Финлян...

Светлана Сачук: «Проект вышел за рамки обычной выставки»

Светлана Сачук: «Проект вышел за рамки обычной выставки»

До завершения работы выставки «Мой Петербург» (0+) остается всего лишь месяц. Об итогах работы экспозиции летом и о планах на будущее в беседе с «Петербургским дневником» рассказала руководитель проекта Светлана Сачук - Светлана, чем выставка «Мой Петербург» отличается от других подобных проектов? - После путешествия по необычной интерактивной выставке, погружающей в достижения Петербурга с момента основания и до наших дней, посетители попадают в зал «Атриум», где ежедневно проходят мероприятия – выступают представители городских комитетов, районов города, промышленных предприятий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх