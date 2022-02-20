Глава МИД Кубы Паррилья осудил пропаганду США против России

МЕХИКО, 20 фев — РИА Новости. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья написал в своем блоге в Twitter, что США развязали против России пропагандистскую истерию и выступил против расширения Североатлантического альянса к границам РФ.
МЕХИКО, 20 фев — РИА Новости. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья написал в своем блоге в Twitter, что США развязали против России пропагандистскую истерию и выступил против расширения Североатлантического альянса к границам РФ.
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