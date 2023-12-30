НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

«Зенит» заработал 850 млн рублей на продаже билетов в этом сезоне. 3% покупают в кредит, 20-25% отдают со скидкой до 80 процентов

«Зенит» заработал 850 млн рублей на продаже билетов в этом сезоне. 3% покупают в кредит, 20-25% отдают со скидкой до 80 процентов

За все домашние матчи сезона-2023/24 клуб из Санкт-Петербурга заработал 850 миллионов рублей на продаже билетов, сообщает «РБ Спорт».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх