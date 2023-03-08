ESPN оставило Махачева на первом месте в рейтинге P4P, Джонс – третий

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Издание ESPN опубликовало рейтинг P4P – лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Первое место у Ислама Махачева, который возглавил рейтинг после победы над Алексом Волкановски на UFC 284.