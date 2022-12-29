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«Сакраменто» отыгрался с «-19», Малик Монк исполнил победный штрафной в игре с «Денвером»

«Сакраменто» отыгрался с «-19», Малик Монк исполнил победный штрафной в игре с «Денвером»

«Кингз» в среду вырвали победу у «Наггетс» со счетом 127:126. Под занавес третьей четверти «Сакраменто» уступал «-19», но вернулся в игру.

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