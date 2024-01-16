Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

   Намедни мне тут оппонент написал при обсуждении темы мигрантов:   Рахаль → Боржов(Россия, МО)вчера в 11:23 В странах Залива тоже работают гастарбайтеры, но ни у кого и в страшном сне не возникает дурная мысль предоставить им гражданство или какие-либо льготы.

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Комментарии
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Егор П
какая то противоречивая статья...
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