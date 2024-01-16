Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

Намедни мне тут оппонент написал при обсуждении темы мигрантов: Рахаль → Боржов(Россия, МО)вчера в 11:23 В странах Залива тоже работают гастарбайтеры, но ни у кого и в страшном сне не возникает дурная мысль предоставить им гражданство или какие-либо льготы.