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Видения снимают боль: медсестра рассказала о последних часах пациентов перед смертью

Видения снимают боль: медсестра рассказала о последних часах пациентов перед смертью

Блог в одной из соцсетей медсестры хосписа Джули Макфадден стал чрезвычайно популярным. Медработник поднимает тему, которая редко звучит открыто: как проходят последние часы жизни пациентов, как человек меняется пред лицом смерти.

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