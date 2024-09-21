Россиянам разъяснили, как безопасно обновить приложение Сбера

Сбер уведомляет пользователей своего мобильного приложения, когда выходит его новая версия. Делает он это при входе клиента в программу, остальные способы обновления могут быть небезопасными, передает ИА DEITA.
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