Ольга Торубарова: Ночь прошла в движении……

Ночь прошла в движении……Прибыла в г. Витебск (Республика Беларусь) для участия в Первом Заседании Совместной Рабочей группы по реализации Соглашения между Советом министров республики Крым (Российская Федерация) и Витебским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь).