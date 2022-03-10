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Кому не стоит часто пить цикорий и как выбрать качественный напиток

Кому не стоит часто пить цикорий и как выбрать качественный напиток

Многие и по сей день воспринимают и пьют этот напиток, как альтернативу кофе. Но цикорий обладает своим особенным вкусом и ароматом, наделен многими полезными свойствами, что дает ему право стоять в линейке горячих напитков, как отдельному виду.

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