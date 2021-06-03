Заноза

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Мария Захарова: Вопросы к Праге

Мария Захарова: Вопросы к Праге

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек публично сказал, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России «Мы в эти последние пару дней [перед преданием огласки инцидента] до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями [чешских] спецслужб, и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из РФ] », — сказал вице-премьер.

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Владимир Сиденко
Чехи - мелкие зудящие твари, возомнившие себя вершителями истории. Страна размером дачного участка в 6 соток в России. Обработать их дихлофосом и забыть что такие были.
Алина
И они ещё требовали вернуть их дипломатов назад в Москву,а также убрать из Списка недругов ? Ублюдки. Понимаем,что у всх стран есть разведка и они работают в других странах,но ведут себя подобающе. А эти ? Фу,мерзость...
Борис Осипов
Они за это ещё не ответили...

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