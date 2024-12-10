Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Старший сержант Рябов СергейСергей Рябов родился 7 ноября 1993 года в Бурятии в семье офицера.
Территория Героев...(155)
Комментарии
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Регина Толстоброва
Вечная память погибшим!
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17 час.
ВераВерная
Благодарю за материал о наших ребятах. Всем - низкий поклон, всем, и живым, и павшим. Кто в строю - скорой Победы и возвращения домой, кто ушёл на небеса - светлая память и венок Славы!
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16 час.
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