Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Территория Героев...(155)

Территория Героев...(155)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Старший сержант Рябов СергейСергей Рябов родился 7 ноября 1993 года в Бурятии в семье офицера.

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Регина Толстоброва
Вечная память  погибшим!
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17 час.
ВераВерная
Благодарю за материал о наших ребятах. Всем - низкий поклон, всем, и живым, и павшим. Кто в строю - скорой Победы и возвращения домой, кто ушёл на небеса - светлая память и венок Славы!
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16 час.

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