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СахПресс

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Циклон обрушит сильный дождь на три района Сахалина 28 августа

Циклон обрушит сильный дождь на три района Сахалина 28 августа

Ночью и утром 28 августа на крайнем юге Сахалина ожидается сильный дождь, местами — очень сильный. Под действие непогоды попадут Долинский, Корсаковский и Невельский районы, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

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