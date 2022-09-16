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Минобороны рассказало о новых подвигах солдат ВС РФ в спецоперации

Минобороны рассказало о новых подвигах солдат ВС РФ в спецоперации

Министерство обороны России рассказало о смелости и отваге служащих союзных войск, а также отметило высокий уровень их подготовки, благодаря чему ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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