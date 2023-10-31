Сундучки и ранцы. Как сэкономить на сладких подарках к Новому году

Традиционно в ноябре родители и организации начинают закупать наборы сладостей детям к Новому году. Рост цен на шоколад на мировых рынках, а также предпраздничный ажиотаж приведет к росту цен на подарки до 20%, рассказали aif.
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