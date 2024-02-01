Снести пансионат у мыса Видный постановил Верховный суд в Сочи

Снести пансионат у мыса Видный постановил Верховный суд в СочиВерховный Суд России отклонил жалобу АО «Специализированный застройщик «Центр М» на решение о сносе лечебного корпуса и гостевых домов в Сочи.
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