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Apple обвинили в навязывании незаконных соглашений

Apple обвинили в навязывании незаконных соглашений

Национальный совет по вопросам трудовых отношений (NLRB) США обвинил компанию Apple в том, что она нарушает права работников на борьбу за улучшение условий труда, а также устанавливает незаконные правила поведения на рабочем месте.

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