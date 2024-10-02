Apple обвинили в навязывании незаконных соглашений

Национальный совет по вопросам трудовых отношений (NLRB) США обвинил компанию Apple в том, что она нарушает права работников на борьбу за улучшение условий труда, а также устанавливает незаконные правила поведения на рабочем месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии