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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Психолог сборных Аргентины об Альваресе: «Когда речь идет о депрессии, нужно заботиться о человеке, прежде всего. Нельзя наказывать игрока за желание перейти в другой клуб»

Психолог Хуан Мануэль Бриндизи, работающий со сборными Аргентины , призвал « Атлетико » позаботиться о ментальном здоровье Хулиана Альвареса .

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