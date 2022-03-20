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Миятович о 0:4 в матче «Реал» – «Барса»: «Такие раны залечить трудно. «Мадрид» будет чемпионом, но поражение очень крупное»

Предраг Миятович высказался о поражении «Реала» от «Барселоны» со счетом 0:4. «После таких матчей остаются открытые раны, которые очень трудно залечить.

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