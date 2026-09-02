Майли Сайрус отобрала у россиянки юзернейм Miley в соцсети X

Американская певица Майли Сайрус забрала юзернейм в соцсети X у россиянки Ксении. Как сообщает Telegram-канал Baza, артистка решила отказаться от фамилии в социальных сетях и оставить только имя — Miley.
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