"Национальный позор". Британцы больше не верят сказкам о пользе мигрантов

Провал политики массовой миграции — неприятная правда для современной Британии. Мы хотели верить в сказку о том, что сто́ит нам распахнуть двери, и в Великобританию хлынет поток мигрантов со всего мира, превращая страну в процветающее многокультурное пространство.
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