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Визит Шойгу в Китай: Одну непреложную истину следует понять прямо сейчас

Визит Шойгу в Китай: Одну непреложную истину следует понять прямо сейчас

В Пекине прошла встреча главы МИД Китая Ван И и секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук предупредил, что одну непреложную истину следует понять прямо сейчас.

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