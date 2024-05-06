Архангельский стадион «Труд» отметит своё столетие 25 июля

Домашний стадион хоккейного клуба «Водник» был построен напротив Казарм Восстания и открыт 25 июля 1924 годаСто лет назад газета «Волна» (а ныне «Правда Севера») писала, что на открытии стадиона прошёл парад физкультурников и спортивные состязания, в которых приняли участие 400 спортсменов.