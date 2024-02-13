Вопрос участия российских хоккеистов в ОИ рассмотрят в 2025 году

РИА Новости/Сергей Гунеев Вопрос об участии российских хоккеистов в Олимпийских играх будет рассматриваться Международной федерацией хоккея (IIHF) в феврале-марте 2025 года, передает ТАСС заявление президента IIHF Люка Тардифа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии