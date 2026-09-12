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Как скачать Telegram на Android: официальные и альтернативные способы

Как скачать Telegram на Android: официальные и альтернативные способы

Telegram давно перестал быть просто мессенджером — сегодня это хранилище переписок, рабочих чатов, файлов и, у многих, криптовалютных кошельков.

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