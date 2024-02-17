Россия будет расширять индустриальные альянсы, заявил Путин

В ходе совещания по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности, президент России Владимир Путин заявил о намерении страны активно расширять промышленное сотрудничество с другими государствами.
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