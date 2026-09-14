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Ивановские новости

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СК разъяснил ивановским предпринимателям порядок признания потерпевшими после атаки БПЛА

СК разъяснил ивановским предпринимателям порядок признания потерпевшими после атаки БПЛА

Предприниматели, чьи товары пострадали при атаке на логистический центр «Вайлдберриз», смогут получить статус потерпевших после завершения инвентаризации и предоставления документов о размере ущерба.

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