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Кушанашвили высказался о конфликте композитора с подписчиком: "Крутой повредился в уме!"

Кушанашвили высказался о конфликте композитора с подписчиком: "Крутой повредился в уме!"

Игорь Яковлевич пригрозил вычислить и найти того, кто обвинил его в отсутствии музыкального слуха. Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал грозный ответ композитору Игоря Крутого комментатору своего блога, который обвинил его в отсутствии слуха.

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