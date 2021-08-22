Кушанашвили высказался о конфликте композитора с подписчиком: "Крутой повредился в уме!"

Игорь Яковлевич пригрозил вычислить и найти того, кто обвинил его в отсутствии музыкального слуха. Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал грозный ответ композитору Игоря Крутого комментатору своего блога, который обвинил его в отсутствии слуха.