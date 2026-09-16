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Гол Комличенко не помог «Локомотиву» победить «Крылья Советов» и покинуть зону стыковых матчей

Гол Комличенко не помог «Локомотиву» победить «Крылья Советов» и покинуть зону стыковых матчей

Сегодня, 16 сентября, московский «Локомотив» на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в 9-м туре российской Премьер-лиги.

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