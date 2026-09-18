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Владимирские новости

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Украинские беспилотники атаковали Владимирскую область

Украинские беспилотники атаковали Владимирскую область

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 629 беспилотников за ночь, атаки зафиксированы в 13 регионах страны и над Черным и Азовским морями.

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