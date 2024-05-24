Стали известны подробности задержания и дела генерала Шамарина

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки на 36 млн рублей, был задержан ранним утром в «обычной московской многоэтажке», и при обыске у него дома не нашли ни крупных сумм наличными, ни дорогих часов и других предметов роскоши.
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